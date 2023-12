Koupil byt a začali po něm vymáhat dluh předchozího vlastníka. Zaplatil, a to byla chyba

„Při koupi bytu převezmete nejen klíče, ale i možné dluhy předchozího vlastníka. To zahrnuje vše od nezaplacených poplatků po dluhy za služby do okamžiku změny vlastníka. Podmínkou je, že jste věděli, nebo jste mohli vědět o těchto dluzích. Při přechodu dluhů na nabyvatele bytu současně vzniká ručení převodce za tyto dluhy, a to přímo ze zákona. V případě, že by přešlé dluhy tedy neuhradil nabyvatel jednotky, může je SVJ vymáhat i na původním majiteli bytu,“ vysvětlila pro Novinky pražská advokátka Alena Malachová.