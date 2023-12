Rizikově zadlužená je více než desetina Čechů

Nejvíce zodpovědní jsou naopak mladí lidé a senioři. „Z hlediska regionů jsou na tom se sedmi procenty nejlépe Pražané, což je dáno výší příjmů,“ řekl Michal Straka z agentury Ipsos, která data zpracovala v průzkumu pro Českou bankovní asociaci.

Za rizikové se považuje to, když si dlužníci na nákupy půjčují přesto, že nemají možnost šetřit, mají tři a více půjček a na splátku si berou jiné půjčky.

Rizikové zadlužení lidí mezi třicítkou a padesátkou je dáno z velké části tím, že často splácejí byty nebo půjčky na jejich vybavení. Lidé s nižším vzděláním si potom půjčují častěji než středoškoláci nebo vysokoškoláci kvůli tomu, že si nemohou ušetřit.

Mimo Prahu je v Čechách rizikově zadluženo deset procent lidí, na Moravě dvanáct.

Podle Filipa Hanzlíka z České bankovní asociace má ale zhoršená situace i své pozitivní stránky. Přibývá lidí, kteří se chovají rizikově jen minimálně. Loni jich bylo 33 procent, letos dokonce 42 procent. „V české společnosti se rozmáhá obezřetnost,“ míní Hanzlík.

Nejčastěji si lidé v poslední době půjčují na spotřební elektroniku, auto či motorku, bytové vybavení typu ledniček či praček nebo běžnou spotřebu. Celková hodnota půjček je u necelé pětiny dlužníků nejčastěji do dvaceti tisíc korun. Nad půl milionu korun má půjčeno 17 procent domácností.

Půjčky na spotřebu

V následujícím roce si plánuje vzít půjčku procent Čechů, nejčastěji od 100 tisíc do 200 tisíc korun. Využít ji chtějí především na rekonstrukci bytu či jeho vybavení. Na třetím místě je půjčka na běžnou spotřebu, na niž si častěji plánují půjčit lidé se základní školou či s vyučením a mladí do 26 let.

Půjčit si peníze na umoření jiné splátky by zvažovalo čtrnáct procent Čechů v případě, že by se do takové situace dostali. Většina by si půjčila u banky, zhruba třetina pak u příbuzných nebo známých.

„Většina lidí si uvědomuje, že půjčovat si na umoření jiné splátky není příliš zodpovědné, na druhou stranu 14 procent cítí, že by se do takové situace mohlo někdy dostat. Pozitivní zprávou je alespoň to, že by primárně tuto situaci chtěli řešit se svou bankou než s někým, kdo by jejich problémy mohl ještě prohloubit,“ řekl Straka z Ipsos.

V případě neschopnosti splácet by sedm procent populace situaci řešilo rizikově. V loňském roce to bylo jedenáct procent. „Dost velká skupina lidí si při sjednávání půjček nebankovními společnostmi vůbec neověřuje, zda má taková společnost licenci od České národní banky. Míra rizika v takových případech znatelně roste a dlužník se snadno může dostat do nepříjemné situace,“ dodal Hanzlík.

