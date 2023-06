Jak správně nastavit hypotéku

Část lidí teď na hypotéku nedosáhne kvůli příjmovým limitům pro její získání, které od loňského dubna zpřísnila Česká národní banka. Teď uvažuje o tom, že by tyto limity změkčila. Vidět by se mohlo příští měsíc.

Podle Weisse klienty nejvíce omezuje pravidlo DSTI, tedy poměr měsíčních splátek vůči prokazatelnému čistému měsíčnímu příjmu klienta. Limit ukazatele DSTI je 45 procent, u mladých do 36 let to aktuálně činí 50 procent.