ČNB zvažuje zmírnění podmínek pro hypotéky

Limit ukazatele DTI, tedy celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu, nastavila na 8,5. Pro mladé do 36 let pak je 9,5.

Limit ukazatele DSTI, poměr mezi výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem, je 45 procent. U mladých do 36 let to aktuálně činí 50 procent.

Šéf digitální realitní služby Bezrealitky Hendrik Meyer je přesvědčený o tom, že pokud by se parametr DSTI zmírnil, na trhu se mohou rychle objevit tisíce nových zájemců o hypotéku. „Pokud lidé uvažující o hypotéce na něco čekají, pak je to právě takový krok,“ dodal.

Znamenalo by to podle něj i konec nynějšího poklesu cen nemovitostí, a naopak výrazný růst cen u celé řady objektů. „Například panelákových bytů v krajských městech nebo starších rodinných domů, které však nepotřebují celkovou rekonstrukci. Zásadní vliv by to mohlo mít i na oživení výstavby rodinných domů a s tím i na ceny pozemků,“ uvedl Meyer.