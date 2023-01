Investice v roce 2023: analytici doporučují dluhopisy či zlato

„Trhy aktuálně nemůžeme označit za zdravé a to bude platit pravděpodobně i po většinu příštího roku. Namístě je nadále velká opatrnost. Nelze říci jedno aktivum nebo odvětví, kam by zaručeně měli lidé investovat. Rozhodně by však měli své peníze vkládat do aktiv, kterým rozumí,“ nabádá analytik Purple Trading Petr Lajsek.