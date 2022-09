Jak neprodělat na inflaci? Češi mají už delší dobu jasno

Již sedm let sleduje Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) tzv. Barometr obliby spoření. Od počátku roku 2016 se čtyřikrát do roka Čechů ptá, kterou možnost ukládání nebo spoření peněz považují nyní za obzvláště zajímavou bez ohledu na to, jak sami v danou chvíli spoří.

Do hodnocení jednotlivých způsobů zhodnocování peněz pochopitelně zasahuje i enormně vysoká inflace, kvůli níž hodnota vkladů, ale i investic klesá. V porovnání s 2. čtvrtletím letošního roku klesla i hodnota Barometru, a to o tři procentní body na hodnotu 32,6 procenta. Jedná se o třetí nejhlubší propad od počátku sledování.

Odklon Čechů od spoření je vidět na tom, že devět z deseti forem spoření a investic, které Barometr sleduje, zaznamenalo ve třetím čtvrtletí pokles, uvádí AČSS.

Foto: AČSS Barometr obliby spoření

Drahé kovy stále na špici

Zlato a ostatní drahé kovy jsou opět pro Čechy nejzajímavějším způsobem ze všech možností ukládání a spoření peněz. Roli favorita si drží již více než rok. V aktuálním průzkumu je za nejzajímavější možnost ukládání peněz zvolilo 51 procent lidí. Na druhou stranu je však třeba dodat, že oproti minulému šetření ve 2. čtvrtletí letošního roku si pohoršily o čtyři procentní body.

Jak analytici soudí, jsou drahé kovy pro Čechy stále určitým symbolem jistoty v nejistých dobách. Zároveň ale v tom hraje patrně roli i pocit snadné likvidity takto uložených peněz, kdyby došlo na nejhorší.

Pohoršila si spořicí konta i stavebko

Na druhou příčku oblíbenosti se dostala spořicí konta, která o jeden procentní bod přeskočila stavební spoření. Oba produkty si však oproti minulému šetření pohoršily. Před třemi měsíci byly spořicí účty tzv. skokanem čtvrtletí, když si polepšily o tři procentní body a preferovalo je 45 procent lidí. Nyní jsou na tom ale o jeden procentní bod hůře, preferuje je 44 procent oslovených.

O tři procentní body si mezičtvrtletně pohoršilo i stavební spoření, nyní ho za obzvlášť zajímavou formu spoření považuje 43 procent Čechů. Propad v oblíbenosti stavebka pokračuje již několik vln šetření v řadě. Dlouhá léta se drželo na první příčce pomyslného žebříčku oblíbenosti, vrcholu pak dosáhlo v 1. čtvrtletí roku 2020, kdy ho preferovaly více než tři pětiny (62 procent) lidí.

Nejvýraznější propad v oblíbenosti spoření zaznamenalo penzijní spoření, a to o osm procentních bodů. Dostalo se tak na hodnotu 38 procent, což je nejméně od počátku měření Barometru. Zdá se, že dlouhodobé investice, jako je penzijní spoření, a jejich výnos porovnávají Češi s aktuální výší inflace a patrně se i bojí vázat peníze na delší období.

Polepšily si jen termínované vklady

Tzv. termíňáky se sice umístily (společně se životním pojištěním) až na sedmé až osmé příčce žebříčku, jsou ale zároveň jediným produktem, který zaznamenal růst oblíbenosti, a to o dva procentní body. Zaručené jasně dané a nominálně vyšší zhodnocení v těchto nejistých dobách mu dodalo na zajímavosti, uvádí AČSS.

Investicím do akcií a podílových fondů Češi příliš nevěří

Pokles obliby související pravděpodobně se ztrátami na kapitálovém trhu zaznamenaly i investice do podílových fondů a do akcií či obligací. Obě tyto formy investic na kapitálovém trhu zaznamenaly pokles oblíbenosti u českých střadatelů či investorů již potřetí v řadě, a to navzdory učebnicové poučce, že z dlouhodobějšího pohledu jsou schopny vzdorovat inflaci právě tyto investiční nástroje.

Nicméně, jak je vidět z výsledků Barometru, Češi se těchto rad zjevně příliš držet nehodlají a poslali akcie a obligace, respektive podílové fondy, na pátou a šestou příčku.

Na vůbec nejnižší hodnotu v historii šetření se dostalo životní pojištění s 27 procenty. Jak ale správně analytici Barometru uvádějí, neměl by tento produkt být vnímán primárně jako forma uložení peněz, ale především by se měl klást důraz na jeho rizikovou složku.

Klesá i oblíbenost kryptoměn, zatímco ještě před rokem ve 2. čtvrtletí je preferovalo 32 procent oslovených, nyní je to již jen necelá pětina (18 procent). A jen o procentní bod za kryptoměnami se umístilo tzv. spoření do matrace, od něhož Češi upouštějí již delší dobu. Současná hodnota jeho oblíbenosti je na stupnici Barometru nejnižší od počátku roku 2016. Dvojciferná inflace podle všeho přesvědčila i další konzervativce, že držet peníze doma je to nejhorší, co mohou udělat.