Inflace dopadá i na děti, rodiče omezují výdaje na školu

Pouze o něco málo více než čtvrtiny rodin se zdražování nijak nedotkne a na školní výbavu, stejně tak na kroužky či příspěvky na různé školní akce peníze mají. Naprostá většina rodičů ale bude muset zvažovat, co ještě dětem do školy pořídí a co už ne.

Dokonce každý desátý bude nucen omezit stravování svého dítěte ve školní jídelně. I do cen obědů se totiž promítá letošní zdražení potravin, stejně tak energií. Školní jídelny v posledních dnech upozorňovaly, že budou nuceny zdražit cenu oběda zhruba o deset procent. Podle nyní platných limitů je stanovena maximální cena oběda pro děti do šesti let na 30 korun, od sedmi do deseti let na 39 korun, od jedenácti do čtrnácti let na 41 korun a pro děti starší patnácti let na 45 korun.