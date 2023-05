Finanční poradna: Co dělat, když na hypoteční úvěr nedosáhnete

Naopak člověku, který nemá dostatečnou bonitu a kvůli tomu na hypotéku nedosáhne, ani úvěr od stavební spořitelny nepomůže. „Musí buďto sehnat více vlastních zdrojů – například darem od rodiny, nebo někoho vhodného z rodiny požádat, aby s ním společně žádal o úvěr. To znamená, že někdo z rodiny se stane spolužadatelem. Typicky k synovi nebo dceři se přidají rodiče,“ vysvětlil poradce. Někdy i rodiče ručí svojí nemovitostí.

Jednou z podmínek pro získání hypotéky je, že člověk musí disponovat alespoň 20 procenty z celkové částky, ať už je to ve formě našetřených peněz nebo zajištěním jiné stávající nemovitosti. Zvýšené jsou také limity na čistý roční příjem a poměr mezi výší měsíčních splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu, přičemž podmínky jsou shovívavější k žadatelům mladším 36 let.

„V současné době se jedná o tom, že by ČNB limity snížila, a hypotéky by se tak staly znovu dostupnějšími. Než se to ale stane, je možné přemýšlet také nad dalšími variantami, jak limity splnit.