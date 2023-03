Dvacátníci předpokládají, že do důchodu půjdou v 70 letech

Průzkum agentury Kantar pro KB Penzijní společnost se zaměřil na to, jaké povědomí mají mladí lidé od 18 do 30 let ohledně důchodového věku, i na jejich představy o tom, jaká bude jejich penze.

„Z průzkumu vyplynulo, že mladí lidé mají velmi dobré povědomí o současném věku odchodu do důchodu – polovina respondentů uvedla přesně, že Češi odcházejí do penze v 65 letech. Dalších 13 procent odhadlo penzijní věk na 63 až 64 let. Nicméně 28 procent mladých už dokonce ‚předběhlo dobu‘, když se domnívalo, že současný věk odchodu do důchodu je vyšší než 67 let,“ doplnil Vladimír Jeřábek z KB Penzijní společnosti.

Kdy do penze?

Nejčastěji zmiňovanou odpovědí mladých na otázku, kdy si myslí, že oni sami do penze půjdou, byl věk 69 až 70 let, kterou uvedla třetina dotázaných. Necelá pětina se domnívá, že důchodový věk pro ně nastane zhruba v 65 až 66 letech.

Více než třetina mladých předpokládá, že se penze dočkají až po 70. narozeninách, dokonce více než čtvrtina uváděla věk vyšší než 75 let.

„V průměru tedy mladí očekávají, že jejich důchod začne v 70 letech,“ dodal Jeřábek.

Ideálně mnohem dříve…

Předpokládaný věk se výrazně liší od ideálního věku, kdy by současní dvacátníci do důchodu chtěli odejít. V průměru je to 61 let.

Nejčastěji zmiňovanou odpovědí, kterou uvedla více než třetina oslovených, byl věk 59 až 60 let. Pětina by se spokojila s věkem 65 až 66 let. Nicméně shodně každý devátý by rád šel do penze už v 50 až 52 letech, resp. v 55 až 56 letech.

V 67 a více letech by chtěl přestat pracovat jen zhruba každý osmý oslovený.

Zatímco v odhadech věku odchodu do důchodu se účastníci průzkumu rozcházeli, jednoznačně se shodovali v obavě, zda bude mít stát dostatek financí na jejich zabezpečení v důchodu.