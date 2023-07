Důchod má vylepšit investování, plánuje vláda

Podmínkou získání daňové podpory bude spoření či investice po dobu alespoň 10 let (u stávajících smluv penzijního spoření a životního pojištění je to pouze 5 let) a čerpání úspor nejdříve po dosažení 60 let věku. Při nesplnění této podmínky by se daň musela zpětně doplatit. Zaměstnavatelé budou moci i na investice v DIP přispívat, dosavadní limit 50 tisíc korun ročně pro daňové osvobození zůstává.