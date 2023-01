Čtvrtina lidí si po práci přivydělává

„V letošním roce začal obrat na trhu práce, kdy se z hladu po zaměstnancích všeho druhu dostáváme do situace, kdy odhadem každá pátá firma bude redukovat počty pracovníků,“ shrnul personalista a šéf platformy Welcome to the Jungle Jan Klusoň.

Očekává se proto, že přibude nezaměstnaných, přitom ale řada míst stejně bude zůstávat neobsazená. Poradenská společnost RSM pracuje s odhady, že některé projektové týmy mohou ve firmách zhubnout až o patnáct procent, aniž by to ale firmě ubralo na výkonu.

Nejvíce se zdražování dařilo alespoň částečně kompenzovat v dopravě a skladování, administrativě a činnostech všeho druhu, které statisticky nelze zařadit ani do výroby, ani do obchodu.

Návrat do práce po rodičovské dovolené pak mohou usnadnit zkrácené úvazky. Například v Nizozemsku využívá zkráceného úvazku přibližně 37 procent pracovní síly, zatímco u nás to je pouze kolem deseti procent.

Zlepšit to má nová legislativa, jež od ledna přinese atraktivnější variantu. Zaměstnavatelům poskytne slevu na pojistném ve výši pěti procent, a to pro rodiče dětí do 10 let, studenty, lidi mladších 21 let a pracovníky nad 55 let.