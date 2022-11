Firmy se snaží nepropouštět. Dokud to jde

Drahé energie a vysoká inflace drtí spotřebitele i výrobce a poskytovatele služeb. Sousední Německo, největší evropská ekonomika a klíčový trh pro tuzemské firmy, se propadá do recese. To je nebezpečný koktejl, který stáhl do ztrát řadu firem a pro zaměstnance znamená hrozbu propouštění.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Záměr propouštět zaměstnance přehodnotila například i sklárna v krkonošském Harrachově.