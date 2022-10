Kdy vám může dát zaměstnavatel výpověď aneb Znáte svá práva v zaměstnání?

Mezi vážné důvody, které shrnuje § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti patří například nezbytná osobní péče o dítě ve věku do čtyř let, nezbytná osobní péče o zdravotně postiženou osobu za zákonem stanovených podmínek apod.

Podle zákoníku práce může zaměstnanec zrušit pracovní poměr okamžitě z několika důvodů. Patří mezi ně jednak zdravotní důvody a dále i to, kdy mu zaměstnavatel vědomě nevyplatil mzdu, plat, popřípadě náhradu mzdy, platu či jeho část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Pro okamžité zrušení pracovního poměru je však třeba dodržet podmínku - zaměstnanec tak musí učinit do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru dozvěděl, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy důvod vznikl, a to pouze písemně.