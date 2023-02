Ceny hypoték budou stagnovat

Ceny hypoték budou letos stagnovat, ale záležet bude na inflaci. Češi zatím splácejí úvěry na bydlení velmi dobře. Pokud se někdo dostane do problémů, měl by to bance co nejdříve sdělit. Nemusí to dojít až do dražby, řekl Právu generální ředitel Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martin Vašek.

Martin Vašek

Článek Jaké máte očekávání vývoje hypotečních sazeb pro letošní rok? Dnes jsme na úrovni lehce pod šest procent. Sazby podle nás dosáhly vrcholu a v nejbližších měsících budou stagnovat. Lze očekávat, že v závěru roku by mohlo dojít k mírnému poklesu. Jestliže se v polovině roku začne inflace snižovat, vytvoří to prostor České národní bance, aby na to mohla reagovat snížením základní úrokové sazby. Pokud inflace ale dále poroste, nedá se vyloučit naopak zvýšení hypotečních sazeb, ačkoliv postoj ČNB je zatím pevný a úroky nezvyšuje. Když se podíváme opravdu hodně dozadu, tak hypotéky byly i za sedmnáct procent… Ano, to ale bylo v opravdu dřevních dobách před více než dvaceti lety. Do této situace se už nedostaneme. Dnes je trh již velmi rozvinutý, velmi konkurenční. Rozdíl v sazbách 0,1–0,2 procenta je už na trhu znát a klienti si podle toho také vybírají hypotéky. Jak se projevuje rozdíl desetiny nebo dvou desetin procenta v hypoteční sazbě na měsíčních splátkách? Na průměrné hypotéce v řádech stokorun, tedy ročně už jsou to tisíce a za deset let desetitisíce korun. Stagnace hypotečních sazeb pokračuje i v novém roce Finance Natahují si klienti dobu splatnosti, aby snížili měsíční splátky? Maximální doba splatnosti je třicet let s horní hranicí věku až 70 let. Hlavně mladí klienti využívají tuto maximální dobu splatnosti. Je třeba dodat, že kromě toho si lidé nyní berou menší hypotéky. Došlo k poklesu průměrné výše hypotéky ze 3,4 milionu korun na zhruba 2,8 milionu. Počet nových hypoték meziročně klesl o více než 60 procent. To není pro banku zrovna dobrá zpráva, že? Banka nechce prodávat hypoteční úvěry za každou cenu. Pokud vidíme, že by mohl mít náš klient problémy se splácením, tak mu úvěr samozřejmě nenabídneme. Cílem je mít zdravé portfolio našich klientů. Bydlení v Česku v číslech 79 procent Čechů žije ve vlastní bytě nebo domě (Zdroj: Eurostat) 29 procent příjmů dává průměrná domácnost v Česku za bydlení (Zdroj: PAQ Research) 12 procent Čechů sdílí bydlení s rodiči, čtvrtina z nich je starší 27 let. Dvakrát více žen než mužů odchází se vstupem do dospělosti z domu (Zdroj: ČSOB) 63 procent domů bylo postaveno před rokem 1989 (Zdroj: ČSÚ) 25 procent domů bylo postaveno před rokem 1945 (Zdroj: ČSÚ) 10 procent domů bylo postaveno před rokem 1919 (Zdroj: ČSÚ) Pětina Čechů má v současnosti hypotéku (Zdroj: průzkum ČBA) Nejvíce poptávané dispozice bytů jsou dle realitních kanceláří 2+1 a 3+kk (65 až 75 m2) Viděl jsem kupní smlouvu z roku 1934 na činžovní dům, kde bylo hned několik úvěrů a všechny s úrokovou sazbou od 4 do 7 procent ročně. Pamatuji sedmiprocentní úroky před více než 20 lety, které klesly na pět procent kolem roku 2003. Ovšem tehdy domeček na pražské periferii stál 3,5 milionu. Dnes je to dvakrát tolik. Nevzdaluje se většině rodin možnost pořídit si vlastní bydlení na úvěr? V roce 2003 ale většina osob měla také nominálně úplně jiné platy než v roce 2023. Lidé dnes mají větší disponibilní příjmy. Kolik klientů dnes nesplácí hypotéky? Podíl úvěrů v selhání na celkovém objemu je u nás pod jedním procentem. V roce 2009 činil podíl nesplácených hypoték necelých šest procent, v roce 2012 přes tři procenta. Pokud se klient dostane do problémů se splácením, ještě to nutně nemusí znamenat realizaci zástavy. Dražba je velmi zdlouhavým a nákladným procesem a přistupujeme k ní až jako k poslední možnosti, pokud vše ostatní vyčerpáme. Klíčové je, aby nás klient kontaktoval co nejdříve, jakmile se dostává do problémů se splácením. Vždy se snažíme s klientem hledat individuální řešení jeho situace a můžeme po vzájemné dohodě přechodně snížit měsíční splátky či na určitou dobu umožnit odklad části splátky. Sazby hypoték v prosinci stouply k šesti procentům, trh loni propadl o 64 procent Finance Nové byty se teď prodávají špatně. Poptávka v Praze klesla až o 75 procent. I vy financujete developery. Ustojí současný propad prodejů? V současné situaci je složité odhadnout hloubku poklesu prodejů napříč trhem. Aktuálně nevidíme u velkých developerských společností problémy s likviditou a jsem přesvědčen, že současný propad prodejů ustojí i díky silné kapitálové výbavě. Proto nové byty nezlevňují? Developeři nemají finanční nouzi. Zastavují sice rozvoj některých dalších etap, protože do prodeje postupně uvolňují dokončené jednotky. Samozřejmě u vybraných projektů dávají slevy, například zařídí kuchyňskou linku, dají garáž zdarma, ale to je marketing, ne slevy jako takové. Často se hovoří o krizi bydlení. Jednou kvůli drahým bytům, teď zase kvůli drahým hypotékám i dražším nájmům. Můžeme mluvit o krizi, když drtivá většina obyvatel bydlí a mnozí už také své hypotéky úspěšně splatili? Krize bydlení se za ty roky stala spíše mediálním a marketingovým pojmem. Žádná krize bydlení u nás není. Ochlazení na trhu s bydlením, Češi si loni vzali úvěry za 217 miliard Finance