Bydlet v nájmu a zároveň ve vlastním? Jde to

Žít ve vlastním bytě či domě je snem naprosté většiny lidí, Čechů obzvlášť. Však taky patříme mezi premianty ve vlastnickém bydlení, „ve svém“ bydlí více než čtyři pětiny z nás, oproti třeba Němcům, kde naopak nájem preferuje každý druhý.

Po vlastní nemovitosti touží především mladí lidé, kteří chtějí opustit domovy svých rodičů, osamostatnit se, časem založit i rodinu. Jenže v posledních měsících se tento „plán“ pro ně stává prakticky nereálným. Ceny nemovitostí za poslední rok vylétly o desítky procent, strmě vzrostly i sazby hypotečních úvěrů. Ruku v ruce s tím pochopitelně jdou i čím dál vyšší ceny nájemního bydlení.

Odrazový můstek k hypotéce

V následujících letech tak možnost sehnat bydlení bude velkým problémem pro hodně lidí, což se pochopitelně týká i mladých Čechů na začátku kariéry, kteří mají šanci na rychlý profesní růst. Právě na ně cílí startup Ownest, který přichází s novinkou „Odrazový můstek k hypotéce“, která se zároveň zaměřuje na zájemce o bydlení z větších měst.

„Hypotéka je i přes aktuální situaci stále ještě nejvýhodnější způsob, jak zafinancovat nemovitost. Jenže možnosti jejího využití se v současnosti kvůli nejrůznějším intervencím běžným domácnostem vzdálily. Platí to i pro mladé lidi, často na začátku kariéry, kteří by chtěli bydlet ve svém a nyní na něj nedosáhnou. Mnohdy i kvůli tomu, že potenciál jejich platového růstu neumí banky zařadit do svých skóringů. A to jsme chtěli změnit,“ doplnil Martin Machala, jeden ze zakladatelů startupu.

Jak model funguje?

Startup se nechal inspirovat podobnými modely, které fungují například v Anglii, Austrálii či USA, kde se nedostupností vlastního bydlení pro mladé zabývají již více než deset let. Model „rent to own“ (pronájmem k vlastnictví) by mohl sloužit i jako alternativa k tzv. dvougeneračním hypotékám.

Model Ownestu funguje jednoduše. Klient si na počátku vybere nemovitost a zaplatí vstupní poplatek ve výši 1,5 procenta z ceny nemovitosti, dále je potřeba, aby měl na počátku naspořena tři procenta z hodnoty nemovitosti. Startup mu vybraný byt koupí a po přechodnou dobu, nejdéle pět let, může klient v bytě žít s předkupním právem, platit smluvenou měsíční částku, která také závisí na ceně nemovitosti a lokalitě, v níž se nachází. Zájemce ji může zjistit i v kalkulačce na stránkách společnosti. Zároveň si může odkládat peníze stranou, aby na konci programu měl ušetřeno požadovaných 10 až 20 procent hodnoty nemovitosti pro hypotéku.

Příklad výpočtu pro 5letý program Zájemci s čistým měsíčním příjmem 40 tisíc korun. Vybraná nemovitost je v Praze, její cena je 5,5 milionu korun Dle podmínek projektu je třeba mít úspory ve výši 165 tisíc korun, což jsou tři procenta z hodnoty (polovinu - 1,5 procenta z hodnoty nemovitosti – činí poplatek za zprostředkování). Akontace pro hypotéku ve výši 10 procent (pro tzv. 90procentní hypotéku) Měsíční nájemné je 16 493 korun, je v něm již započítána sleva 251 korun za současné prostředky. Do této částky nejsou zahrnuty náklady za energie, služby, případně pojištění apod. Zájemce by měl měsíčně spořit na hypotéku min. 9001 korun. Celkové měsíční náklady činí 25 494 korun. Akontace pro hypotéku ve výši 20 procent (pro tzv. 80procentní hypotéku) Měsíční nájemné je 16 493 korun, je v něm již započítána sleva 251 korun za současné prostředky. Do této částky nejsou zahrnuty náklady za energie, služby, případně pojištění apod. Zájemce by měl měsíčně spořit na hypotéku min. 19 591 korun. Celkové měsíční náklady činí 36 084 korun. Zdroj: kalkulačka Ownest

„Měsíční platba se skládá z nájmu, zálohy na energie a služby, pojištění domácnosti a odpovědnosti a zálohy na kupní cenu. Z těchto plateb bude Ownest platit veškeré větší opravy, pojištění nemovitosti a daně,“ uvádí společnost na svých stránkách.

Společnost nájemní smlouvu neukončí po celou dobu programu. Zároveň garantuje zvýšení nájmu o 2,5 procenta ročně a slevy na nájmu za odložené prostředky pro hypotéku. Díky tomu se nájem bude v průběhu programu snižovat.

„Po uplynutí pětileté lhůty se klient rozhodne, zda chce nákup bytu pokrýt hypotečním úvěrem. Pokud ano, byt získá do vlastnictví. Pokud ne, vrátí mu Ownest peníze, které měly sloužit na hypotéku,“ doplnil Machala.

Po měsíci už několik stovek zájemců

Zda se daný projekt ujme, ukáže pochopitelně čas. Za první měsíc fungování registruje Ownest nižší stovky zájemců a aktuálně začaly první prohlídky bytů. Ownest zatím působí pouze v Praze, ovšem brzy jej budou moci využít i zájemci o bydlení z Brna či Plzně a postupně k nim budou přibývat i další větší města v ostatních krajích.