Zrušit zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. I tuto úsporu zvažuje vláda

Po šesti hodinách jednání nebylo uzavřeno, pokračovat bude v úterý. „Někam jsme se posunuli, bavíme se o všech asi šedesáti opatřeních v konsolidačním balíčku,“ řekl šéf poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný.

Sada opatření za celkem 186 miliard korun obsahuje mix změn na příjmové i výdajové straně. „Netajím se tím, že považuji za důležitější tu výdajovou stránku,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Stát by podle něj měl zvládat financovat potřebné věci, ale zároveň se nezadlužovat.

Mělo by tak dojít třeba k zeštíhlení státního aparátu, kdy letos bude zrušena část poboček státní správy, či například k omezení a rušení státních příspěvků na stavební spoření. Proti tomu se ovšem část koalice vymezovala.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) pak chce podle některých informací snížit objem vyplácených dotací, a to až o desítky miliard korun.

Přistupte k plošným škrtům, vyzývá vládu Kalousek Domácí

Na příjmové straně ministerstvo financí plánuje změny v dani z přidané hodnoty, zrušení školkovného a daňové slevy na manžela či manželku. Podle ČT by se do budoucna mohlo odstranit také daňové osvobození nefinančních benefitů zaměstnanců, jako jsou různé slevy, poukazy nebo služby, například v oblasti gastronomie nebo zdraví. Naopak by se mohla zavést povinnost sociálního a zdravotního pojištění pro prezidenta republiky, který jej v současnosti neplatí. Jedná se také o zrušení daňové slevy pro pracující studenty.

Mezi návrhy je i zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 1,1 procenta hrubé mzdy. Na oplátku za to by koalice nezaváděla karenční dobu, kdy by se přestaly proplácet první tři dny nemoci.

Proti zrušení daňového osvobození zaměstnaneckých benefitů se ve středu vymezila Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Firmy podle ní poskytují benefity přibližně třem milionům zaměstnanců, kteří je využívají k nákupu léků, vitaminů a zdravotnických pomůcek, ale také k úhradě dětských táborů, sportovních aktivit, kulturních akcí, vzdělávání, rehabilitací nebo lázní.

Zaměstnavatelé přestanou benefity platit, protože se jim to prostě nevyplatí Petr Frisch, daňový poradce

„Zrušením daňového zvýhodnění by došlo k tomu, že zaměstnavatelé budou mít minimální motivaci tyto benefity poskytovat. To bude mít negativní dopad na zdraví lidí i na kvalitu jejich života,“ prohlásil výkonný ředitel unie Vít Jásek.

„Ministerstvo financí chce zrušit daňové osvobození zaměstnaneckých benefitů a tvrdí, že stát získá dodatečné příjmy asi 1,4 miliardy korun ročně. To by se ale stalo v případě, že zaměstnavatelé budou tyto benefity dál zaměstnancům platit,“ míní Petr Frisch, daňový poradce Pro Factum Consulting. „Ale oni je platit přestanou, protože se jim to prostě ekonomicky nevyplatí. Takže stát nezíská nic,“ dodal.

Daňových výjimek, které by se mohly zrušit, je okolo patnácti. „Tyto výjimky jsou jednou z věcí, u kterých si dokážeme představit, že je možné provést změny,“ řekl k tomu ČT místopředseda STAN Lukáš Vlček.

Stanjura chce poslat daňový balíček do Sněmovny tak, aby jej poslanci stihli projednat v úvodním čtení ještě před letními prázdninami.