Stanjura zvažuje nové odvody zaměstnanců

Zaměstnanci by mohli od příštího roku nově platit odvody na nemocenské pojištění, a to ve výši 1,1 procenta hrubé mzdy. Na oplátku by pak stát nezaváděl karenční dobu, tedy to, že by nedostávali první tři dny nemoci náhradu mzdy.

Foto: Petr Hloušek, Právo Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na schůzi vlády