Žadatel o dávku ukáže účet. Dojde k průlomu bankovního tajemství, varuje úřad

„Chceme eliminovat zneužívání systému dávek. To, že nám dneska někdy lidé zatajují část příjmu a my si to neumíme ověřit,“ odůvodnil krok Jurečka v rozhovoru pro Právo.

Úřad pro ochranu osobních údajů to však odmítl. „Navrhované ustanovení je nepochybně zákonným průlomem do bankovního tajemství a dotčením základního práva na ochranu na soukromí,“ prohlásil mluvčí úřadu Milan Řepka.

„Jestli člověk chce vstoupit do sociálního systému, měl by pro to dát souhlas. Pokud ho nedá, měl by z něj být vyřazen, protože by to naznačovalo, že něco skrývá,“ míní předseda klubu ANO a SOCDEM Miroslav Adámek.