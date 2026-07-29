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Žabí stehýnka z Vietnamu obsahují zakázaná antibiotika, varují veterináři

Lenka Rauerová

Státní veterinární správa varuje před konzumací mražených žabích stehýnek dovezených z Vietnamu. Laboratorní rozbory v nich odhalily zdraví škodlivé látky. Na rizikový produkt upozornily nizozemské orgány prostřednictvím evropského systému rychlého varování. Problematickou šarži úřady identifikovaly při vyšetření v Německu.

Foto: Státní veterinární správa (SVS)

Žabí stehýnka z Vietnamu obsahovala zakázané antibiotikum

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Stehýnka obsahovala zakázané antibiotikum furazolidon a nadlimitní množství dalšího antibiotika florfenikolu. Do Česka se dostalo 110 kilogramů výrobku. Používání furazolidonu u zvířat určených pro výrobu potravin je v Evropské unii zakázáno.

Jedná se o výrobek Frog Legs – mražená žabí stehýnka v kilogramovém balení s datem minimální trvanlivosti 12. července 2027 a číslem šarže VN/002/IV/078. Výrobcem je vietnamská společnost Seaspimex – Special Aquatic Products Joint Stock Company.

„Výrobek byl v Česku dodán dvěma odběratelům. Třicet kilogramů se dostalo do maloobchodu Linsan Imex v Praze a 80 kilogramů skončilo v distribučním skladu Tamda Foods v Hostivicích,“ uvedl mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček.

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Ekonomika

Evropská unie zakazuje prodávat potraviny, které obsahují vyšší množství léčiv. Zvlášť přísná pravidla se vztahují na antibiotika ze skupiny nitrofuranů, mezi která patří i furazolidon. Zákaz platí i pro výrobky dovážené ze zemí mimo Evropskou unii.

Podle veterinární správy mohou zbytky antibiotika florfenikolu přispívat k šíření bakterií, na které antibiotika přestávají účinkovat. Při vyšším vystavení této látce nelze vyloučit ani nepříznivé účinky na krvetvorbu, játra nebo reprodukční systém.

U furazolidonu je problém ještě závažnější – jeho zbytky jsou spojovány s možným poškozením genetické informace a se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny.

V kontrolovaném výrobku byly zjištěny hodnoty přesahující limit, při jehož překročení musí úřady přijmout ochranná opatření. Veterinární správa proto doporučuje, aby spotřebitelé uvedenou šarži nekonzumovali.

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Krimi
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