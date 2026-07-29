Žabí stehýnka z Vietnamu obsahují zakázaná antibiotika, varují veterináři

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Stehýnka obsahovala zakázané antibiotikum furazolidon a nadlimitní množství dalšího antibiotika florfenikolu. Do Česka se dostalo 110 kilogramů výrobku. Používání furazolidonu u zvířat určených pro výrobu potravin je v Evropské unii zakázáno.
Jedná se o výrobek Frog Legs – mražená žabí stehýnka v kilogramovém balení s datem minimální trvanlivosti 12. července 2027 a číslem šarže VN/002/IV/078. Výrobcem je vietnamská společnost Seaspimex – Special Aquatic Products Joint Stock Company.
„Výrobek byl v Česku dodán dvěma odběratelům. Třicet kilogramů se dostalo do maloobchodu Linsan Imex v Praze a 80 kilogramů skončilo v distribučním skladu Tamda Foods v Hostivicích,“ uvedl mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček.
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Evropská unie zakazuje prodávat potraviny, které obsahují vyšší množství léčiv. Zvlášť přísná pravidla se vztahují na antibiotika ze skupiny nitrofuranů, mezi která patří i furazolidon. Zákaz platí i pro výrobky dovážené ze zemí mimo Evropskou unii.
Podle veterinární správy mohou zbytky antibiotika florfenikolu přispívat k šíření bakterií, na které antibiotika přestávají účinkovat. Při vyšším vystavení této látce nelze vyloučit ani nepříznivé účinky na krvetvorbu, játra nebo reprodukční systém.
U furazolidonu je problém ještě závažnější – jeho zbytky jsou spojovány s možným poškozením genetické informace a se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny.
V kontrolovaném výrobku byly zjištěny hodnoty přesahující limit, při jehož překročení musí úřady přijmout ochranná opatření. Veterinární správa proto doporučuje, aby spotřebitelé uvedenou šarži nekonzumovali.