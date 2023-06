Vláda chce využít menší jaderné zdroje

Malé modulární reaktory, které půjde na rozdíl od těch klasických postavit z větší části v továrně, by se mohly začít prosazovat po roce 2030. Mohly by nahradit dosluhující uhelné elektrárny nebo sloužit jako výrobna tepla pro města.

„Jsme v jednání se skupinou sedmi potenciálních dodavatelů. Každý z nich je v nějakém stadiu vývoje svého konceptu a někteří už i ve fázi licenčního procesu. To bude jedno z hlavních hledisek našeho rozhodnutí, do jaké míry se budou schopni posunout v licenčním procesu. Cílíme na zprovoznění prvního takového reaktoru v roce 2032,“ řekla Právu Silvana Jirotková, která v ČEZ vede tým zabývající se rozvojem a stavbou těchto reaktorů.

Celkem by podle jejích slov v Česku mohlo do roku 2045 být v provozu až deset zdrojů.

Koncept malého modulárního reaktoru představil i britský Rolls-Royce. Plánovaná doba provozu je 60 let. Instalovaný výkon činí 470 MW. Je tedy podobný, jako má jeden blok elektrárny v Dukovanech. Doba výstavby zařízení by neměla přesáhnout pět let. Z devadesáti procent by mělo být vyrobeno v továrně a dopraveno na místo provozu.