Fukušima zapomenuta. Japonsko křísí jádro ve velkém

„Více než dvanáct let poté přináší drastickou změnu v postoji země k jaderné energetice, neboť umožňuje i vývoj novějších reaktorů, které nahradí ty staré,“ poznamenal deník T he Japan Times.

Vláda chce do roku 2030 vyrábět přibližně 20 až 22 procent elektřiny z atomu a 36 až 38 procent z obnovitelných zdrojů. K dosažení tohoto cíle by bylo třeba znovu spustit téměř 30 reaktorů, což je však vzhledem ke zdlouhavým licenčním řízením a odporu místních obyvatel nereálné, zjistil list Nikkei Asia.

Nově schválený návrh zákona umožní provoz jaderných elektráren na dobu delší než 60 let, pokud to schválí ministr hospodářství, a všechna prodloužení podléhají pravidelným kontrolám Úřadu pro jaderný dozor, komise spadající pod ministerstvo životního prostředí. Komise bude mít za úkol kontrolovat funkční stav elektráren 30 let po zahájení provozu a poté každých deset let.