Verdikt, na který čekají tisíce klientů. O osudu Maliny rozhodne soud s věřiteli

Vedení Maliny půjde na schůzi s návrhem, aby se Malina reorganizovala. „V současné době máme asi 750 rozpracovaných zakázek. To znamená, že už se lidem zavezla část technologie, udělala se nějaká práce. Zbývá jen málo, aby se to dodělalo a lidé doplatili zbytek faktury. Náklady na dokončení jsou relativně malé,“ sdělil Uhl.

V podstatě jde ale pode něj o to, že se buď systémy dostaví, nebo se zákazníkům prodá technologie. „Chceme, aby to pro ty lidi bylo, pokud možno co nejvíce příznivé, aby měli co nejmenší doplatky a aby jim to dávalo smysl,“ dodal Uhl. Míní, že by se takto podařilo uspokojit tři čtvrtiny lidí, jimž firma dluží peníze.