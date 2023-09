Boom fotovoltaiky na panelácích? Klíčem bude shoda vlastníků bytů

Podle něj je tu teď velký potenciál k tomu, aby zhruba 15 % bytových domů, ze stávajících asi 210 tisíc, začalo v blízké době takovou energii využívat. „Nemyslíme si ale, že by hned v příštím roce bylo na panelácích 30 tisíc nových fotovoltaických elektráren, to se asi nestane i kvůli kapacitám dodavatelů, je to dlouhodobější trend, ale je to něco nového, co tady ještě pořádně nebylo,“ dodává.