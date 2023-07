Ve 2. čtvrtletí klesla spotřeba elektřiny o 7,9 procenta, plynu o 5,1 procenta

I přes chladnější jaro ve srovnání s předchozími lety klesla i spotřeba plynu, meziročně o 5,1 procenta. V tiskové zprávě to uvedl analytik společnosti Amper Meteo Kamil Rajdl.

Zatímco loni lidé začali instalaci solárních střešních systémů poptávat, tak v současnosti je ve velkém uvádějí do provozu. Jen za červen byly podle údajů společnosti ČEPS připojeny systémy s instalovaným výkonem okolo 560 MW.

„Druhý kvartál letošního roku byl teplotně poměrně chladný, a to hlavně v květnu. Meziročně byla teplota v dubnu až červnu nižší o jeden stupeň Celsia a proti průměru let 2018 až 2022 to bylo dokonce o 1,7 stupně,“ uvedl Rajdl.