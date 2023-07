Blíží se sdílení elektřiny. Síť ale není připravena

Od příštího roku se podle všeho ve velkém rozjede komunitní energetika. Jak jsou na to připraveny přenosové sítě?

Komunitní energetika je jednoduchý koncept, který lépe propojuje lidi s firmami. Z pohledu výroby to znamená vyšší nároky na distribuční síť, která na to ale není připravena.

Už dnes se nám stává, že distributoři zamítají žádosti o připojení fotovoltaiky do sítě u osmi až deseti procent klientů. Pro ně to pak znamená, že musí zvolit zjednodušené připojení, mít nulové přetoky a čekat na výměnu trafostanice či modernizaci infrastruktury. To je běh na dlouhou trať v řádu několika let.

Fotovoltaiku si ovšem pořizujete na desítky let, takže i těmto domácnostem se to vyplatí. Bavíme-li se ale o distribuční síti jako takové, tak nás čeká dekáda ve znamení změn a posilování distribuce.

Některé firmy slibují z domácích solárů nereálné výnosy Finance

Komunitní energetika bude podle mě podporována v případech, kdy si sousedé budou přeposílat elektřinu v rámci jedné lokality. Tím se sníží odběr na trafostanici. Zásadní problém nastává ve chvíli, kdy si to budete chtít posílat z jednoho konce republiky na druhý.

Když si elektřinu vyrobíte na střeše na chatě a odebíráte ji pak doma, tak ale nedochází k fyzickému přenosu elektřiny mezi těmito místy…

Distributor se na to podívá odděleně. Zažádáte si o fotovoltaiku na chalupě a distributor řekne, zda fotovoltaiku s přetoky povolí. Většinou to vypočítávají podle zatížení trafostanice, zda se vše v místě výroby zvládne spotřebovat.

Pokud si budete chtít připojit fotovoltaiku na chalupě a budete v té vesnici první, distributor nebude mít problém, protože ví, že se vše zvládne spotřebovat v rámci té dané lokality. Pokud ne, tak se zabývají tím, co to znamená pro trafostanici. Pak je to ve vašem odběrném místě odběr jako každý jiný a pouze na úrovni dodavatele dochází ke spojení.

Když se bude ve velkém vyrábět na střechách, odběry ze sítě budou klesat, ale náklady na síť porostou. Kdo to zaplatí?

Budeme-li muset posilovat distribuční síť, někdo to bude muset zaplatit. Očekávám, že distribuční poplatky porostou. Už před několika lety se měly měnit – dramaticky měly vzrůst platby za jistič, aby to lidi nutilo snížit si rezervovaný příkon a hlavní jističe. To tehdy neprošlo, ale teď se to vrátí zpět do hry.

Věřím tomu, že distribuci nebudeme muset až o tolik předimenzovat. Ty třicet let staré trafostanice se budou muset vyměnit, ale nebude to tak strašné, že by se muselo všude kopat.

Očekávám, že distribuční poplatky porostou o deset až dvacet procent

Jaký bude dopad na ceny za distribuci?

Očekával bych zvýšení o deset až dvacet procent.

Čekáte u obnovitelných zdrojů nějaký nový trend?

Myslím si, že se více oživí trend uchovávání energie a lidé se více začnou zabývat akumulací formou tepla. V létě uloží teplo do tepelné baterie a v zimě ji využijí. Třeba ve Finsku už spustili prototyp pískové baterie.

Jak to funguje?

V zemi je zakopaná betonová kostka zaplněná pískem a v ní vedou trubky s vodou. V létě vyrábíte a nadvýrobu, kterou byste jinak poslali do sítě, posíláte do baterie. Buď pro pohon tepelného čerpadla, které zahřívá pískovou baterii, nebo jsou v baterii dráty, kterými se baterie nahřívá. V zimě naopak teplo z baterie trubkami berete a ohříváte bojler, podlahu a podobně.

Je to poměrně primitivní princip známý desítky let. V běžném použití nahříváte písek na 80 až 90 stupňů. Pro jeden dům by měla stačit baterie o velikosti 25 metrů krychlových a dům by se stal kompletně soběstačným.