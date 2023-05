Tykač má zájem o další investice v USA a Austrálii. V oblasti elektřiny a uhlí

Tykačova společnosti Sev.en Global Investments nedávno oznámila, že koupila těžební práva na termální uhlí v Austrálii na pozemcích s rozlohou téměř 8000 hektarů. V Austrálii to byla třetí transakce Sev.en Global Investments za posledních osm měsíců. Vloni společnost převzala elektrárnu Delta Electricity spolu s doly v Novém Jižním Walesu a Australian Salt Lake Potash, což je firma na těžbu prémiového hnojiva v Západní Austrálii.