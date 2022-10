Seznam zemí se systémem zálohování PET lahví roste, v ČR se stále diskutuje

Plošné zálohování nápojových PET lahví a plechovek v Česku se v rámci samostatného zákona snaží prosadit Iniciativa pro zálohování. Ta už začátkem září představila plán, jak by celý systém mohl fungovat. Zahrnoval by téměř 11 tisíc sběrných míst a obaly v objemu od 0,1 do tří litrů.