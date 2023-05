Švédský Northvolt postaví v Německu gigatovárnu na baterie pro elektromobily

Spolková vláda a země Šlesvicko-Holštýnsko, ve které se bude závod nacházet, poskytnou firmě dotace na projekt. Ty bude muset schválit Evropská komise (EK). Pokud se tak stane, budou to první dotace poskytnuté Německem v rámci dočasného a krizového rámce Evropské unie vytvořeného na podporu ekologických průmyslových projektů v době, kdy se EU snaží poskytnout konkurenční nabídku k dotacím poskytovaným Spojenými státy.

Investice vytvoří přímo v závodě 3000 pracovních míst. Další tisíce míst vzniknou v okolním průmyslu a v sektoru služeb. Výstavba závodu by mohla začít letos a výroba v roce 2026.

Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že objem investice by se měl pohybovat od tří do pěti miliard eur (70,9 až 118,1 miliardy Kč). Státní podpora by pak mohla činit 400 milionů až 650 milionů eur. Podle německého ministerstva hospodářství o výši státní pomoci nebylo ještě rozhodnuto a pravděpodobně bude tvořena různými nástroji.