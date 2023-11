Středula: Do stávky se zapojí desítka svazů včetně dopravního

Do pondělní výstražné stávky proti vládní politice se zapojí desítka odborových svazů včetně dopravního. Na tiskové konferenci to v úterý uvedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Minimálně v části Česka by tak mohlo dojít k omezení dopravní obslužnosti.

Foto: Milan Malíček, Právo Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula