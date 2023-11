Středoevropští dopravci žádají zpřísnění podmínek pro ukrajinskou konkurenci

Asociace silničních dopravců z několika zemí střední Evropy, včetně České republiky, požádaly v pátek Evropskou komisi (EK) o ukončení výjimek pro ukrajinské dopravce ohledně vjezdu do Evropské unie. Dříve potřebovali ukrajinští kamionoví dopravci pro vjezd do EU povolení, tato povinnost však byla po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu z loňského února zrušena. Podle středoevropských dopravců to škodí konkurenceschopnosti silničních dopravců ze zemí Unie. Informovala o tom agentura AFP.

Foto: Stringer, Reuters Kamiony čekají na překročení ukrajinsko-polské hranice na kontrolním stanovišti Rava. Snímek z dubna 2023

Článek K ukončení dohody s Ukrajinou ohledně kamionové dopravy vyzvali ve společném prohlášení prezidenti asociací silničních dopravců z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska a Litvy. Výzvu adresovali Evropské komisi a také ministerstvům dopravy v jednotlivých zemích. „Požadujeme od úřadů, aby zvážily zrušení (dohody s Ukrajinou) nebo významné změny současné dohody mezi EU a Ukrajinou,“ stojí podle AFP v prohlášení. Proti výhodným podmínkám v silniční dopravě pro Ukrajinu už asi dva týdny protestují polští dopravci, kteří blokují důležité hraniční přechody na polsko-ukrajinské hranici. Kvůli jejich protestu se v příhraničí z obou stran hranice tvoří dlouhé kolony. O problému už jednali zástupci EK i zástupci polské a ukrajinské vlády. Kyjev znovuzavedení povolení pro vjezd kamionových dopravců odmítá. Na polsko-ukrajinské hranici se kvůli protestu utvořily až 28kilometrové kolony