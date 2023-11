Stávkovat proti vládě budou zdravotníci i úředníci

Stávkovat budou také zaměstnanci nejvýznamnější české firmy Škoda Auto a stovky dalších průmyslových podniků. Celkem, i s personálem škol, se mají do protestu zapojit statisíce lidí.

„Určitě už dnes vím, že se ke stávce v Praze připojí Všeobecná fakultní nemocnice, Bulovka, vinohradská nemocnice. Z krajů jsou to třeba nemocnice v Jihlavě, Jihomoravském kraji, Jihočeském kraji, Pardubickém kraji, speciální akci bude pořádat nemocnice Tábor,“ řekla Novinkám předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníková. Stávky se přitom nebudou týkat akutní péče.

„Dohodli jsme se s kolegy, že tam, kde přeruší práci a mají objednané pacienty, je zvládnou vyšetřit v rámci daného dne. Nikomu nebudou psát, že ho odsouvají,“ upřesnila. Většinou si tak podle ní stávkující naplánují čas pro stávku od 12 do 13 hodin, kdy část z něj zabere jejich přestávka. „Pokud pak bude někdo objednaný třeba na půl jednou, počká na vyšetření do jedné. V některých zařízeních budeme mít protestní shromáždění,“ dodala Žitníková.

Neznamená to přitom nutně, že by se zavřely přepážky pro lidi, na dané pobočce může stávkovat jen část lidí. Naopak by neměli demonstrovat třeba zaměstnanci České pošty. Ti se k protestům připojí jen symbolicky.