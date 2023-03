Státní příspěvek na důchodové spoření vzroste až na 340 Kč

Ten, kdo by si platil méně než 500 korun, tedy nově žádnou podporu nezíská. V poměru k výši úložek se příspěvky navíc procentuálně sníží. Nyní u minimálního vkladu 300 korun odpovídá státní příspěvek třiceti procentům z této částky (90 korun), u tisícikoruny to je 23 procent (230 korun). Nově při vkladu 1000 korun měsíčně do penzijního fondu by měl stát střadateli přispívat 200 korunami.