Sleva energií se chystá od říjnových záloh

Pokud by navíc vláda rozhodla o navýšení příspěvku, jak to u nízkopříjmových avizoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), jsou dodavatelé připraveni v termínu reagovat.

„Pokud jde o případné navýšení částky v úsporném tarifu, jsme připraveni to zohlednit,“ prohlásil mluvčí PRE Karel Hanzelka.

Podle nařízení vlády dostanou lidé s nejběžnějšími tarify za říjen až prosinec 3500 Kč a lidé, kteří elektřinou topí, 2000 korun. Další úlevou jim pak bude odpuštění platby za obnovitelné zdroje, která činí 599 Kč za každou spotřebovanou megawatthodinu. Celkem by tak každá domácnost letos měla v průměru ušetřit okolo 4000 Kč. Podpora bude pokračovat i příští rok.

Domácnosti by tak za období od letošního října do září příštího roku měly podle Síkely ušetřit podle spotřeby mezi 11 a 18 tisíci korun.

Síkela také ohlásil, že nad rámec toho chce chudším domácnostem pomoc ještě navýšit, ale blíž to neupřesnil s tím, že o tom bude teprve diskutovat s ministry práce a financí Ma­rianem Jurečkou (KDU-ČSL) a Zbyňkem Stanjurou (ODS).

Hnutí STAN, které Síkela ve vládě zastupuje, prohlásilo, že by se podpora pro letošek mohla navýšit ze čtyř až na 10 tisíc korun. Koho by se to týkalo a v jakém rozsahu, není jasné.