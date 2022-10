Škoda Auto ve Vrchlabí navyšuje výrobu převodovek

Od počátku listopadu bude závod navyšovat výrobu a počet směn a pojede sedm dní v týdnu namísto stávajících pěti. Roční kapacita by měla narůst ze současných více než 500 tisíc na 690 tisíc za rok.

Historie vrchlabského závodu sahá až do 19. století. Začínalo se tu s výrobou povozů, kočárů či saní, v roce 1908 byla zahájena výroba karosérií aut, mihla se tu výroba malých letadel i zbrojní průmysl a v 50. letech sem vstoupila Škoda s výrobou aut. V roce 2012 Škoda Auto a koncern VW rozhodly, že ve Vrchlabí s auty skončí a budou se tu vyrábět automatické sedmistupňové převodovky.

Před deseti lety se začínalo s tisícovkou kusů převodovek za den. Nyní je kapacita továrny 2340 kusů za den, ale ani to nestačí pro potřeby koncernu. Proto se plánuje navýšení počtu směn z 15 na 20 týdně.

Digitalizace zasáhla například do logistiky. Na cestě mezi skladem materiálu k jednotlivým pracovištím nemusí zasáhnout člověk. Transport zajišťují plně automatizované vozíky.

Halu pohlcují skenery, softwary, 3D kamery a různé automaty. Na jedné z pozic musel dřív pracovník přendat ručně z bedny na linku tolik dílů, že jejich hmotnost v součtu za celou směnu dosáhla jedné tuny, to teď dělá robot.

Všechny části převodovky se v průběhu výroby mnohokrát přeměřují, aby se dál nepouštěl vadný díl. I to je nyní digitální.

„Pomocí všech těchto technologií jsme schopni zvýšit efektivitu a koncern nám dává důvěru, díky tomu tady zajistíme práci pro spoustu lidí,“ řekl Slimák. V současné době je zde 850 kmenových zaměstnanců. Kvůli navyšování výroby by se měly další asi dvě stovky přijímat a do půl roku by se tu měla vyrobit převodovka s pořadovým číslem pět milionů.