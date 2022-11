Šéf IEA: Rusko navždy přišlo o Evropu jako energetického odběratele

Birol zároveň očekává, že ruská těžba ropy bude do konce prvního čtvrtletí příštího roku omezena asi o dva miliony barelů ropy denně. Letos v březnu těžba Ruska činila více než deset milionů barelů denně.

Birol také pochválil Norsko za to, že zvýšilo vývoz plynu do Evropy, když to kontinent nejvíce potřeboval a zmizely ruské dodávky.