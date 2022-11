Marvanová: Zpracování auditu v pražském dopravním podniku brání jeho vedení

Opakovaně upozorňujete na nutnost auditů v DPP, proč?

Jde o audity, které zastupitelstvo odsouhlasilo po vypuknutí kauzy Dozimetr, když policie zahájila trestní stíhání. Je nepochybné, že se musí provést hloubkový nezávislý audit.

Trvala jsem na tom, že ho nemůže zadat dopravní podnik, ale hlavní město Praha jako hlavní ak­cionář. Aby se ukázalo, co se v DPP dělo. Audity se týkají jak Dozimetru, tak rekonstrukcí stanic metra Holešovice a Palmovka a zakázek společnosti Xanthus. Teď jako nová kauza vyplynul ještě nákup obrazovek.

Byla zásadní chyba, že nedošlo k okamžité výměně vedení dopravního podniku po vypuknutí kauzy Dozimetr

Dosud však audity zpracovány nejsou…

Prodlevy se zadáváním auditů zapříčinila nesoučinnost a nedostatečná kooperace dopravního podniku. Ten nepodepsal smlouvu o součinnosti s Prahou, nedodal potřebné podklady. Dopravní podnik za současného vedení nemá žádný velký zájem, aby bylo zauditováno, jaké jsou tam nepravosti. Byla zásadní chyba, že nedošlo k okamžité výměně vedení dopravního podniku. To by byl logický krok spolu se změnou dozorčí rady po vypuknutí kauzy Dozimetr, který se ale nepodařilo prosadit.

Tento týden Právo popsalo nákup obrazovek, které dopravní podnik nakoupil od firmy Xanthus Servisní, a. s., a které byly Ropidem vyhodnoceny jako předražené. Jak na to pohlížíte?

Je to jedna z podezřelých kauz, kterých je tam celá řada. Zakázky vysoutěžené společností Xanthus jsou předmětem dlouhodobé kritiky a podezření. Dokonce na to poukazovali i někteří bývalí členové dozorčí rady. Jeden z nich, Michal Štěpán, byl v souvislosti s kritikou postupů v dopravním podniku následně odvolán a druhý, Michal Zděnek, odstoupil. Oba poukazovali na problematické zakázky související právě se společností Xanthus.

DPP kupuje předražené obrazovky, tvrdí ROPID Ekonomika

Jak by se měl dopravní podnik dostat ze závislosti na této firmě?

Četla jsem vyjádření členů dozorčí rady, kteří proti tomu protestovali. Chtěli, aby se dopravní podnik ze závislosti na společnosti Xanthus vyvázal, protože by to bylo i levnější. Ale to nebylo akceptováno a byl vyvíjen tlak, aby se ve spolupráci pokračovalo. Nákup obrazovek, který se podle dostupných informací jeví jako předražený, ukazuje, že v současném vedení DPP je extrémní tlak tyto podezřelé zakázky uzavírat.

Měl by odstoupit ředitel dopravního podniku Petr Witowski?

To v každém případě. Požadovala jsem to už v lednu 2020, protože tehdy jsme se dozvěděli, že představenstvo DPP odsouhlasilo bez výběrového řízení zakázku týkající se vagonů metra. Jednalo se o zakázku JŘBU (jednací řízení bez uveřejnění, pozn. red.) za 15 a více miliard korun, aniž by vedení města bylo o takové zakázce informováno. Těch problémů je tam obrovské množství. Zakázky bez výběrového řízení, o nichž se často říká, že jsou předražené. Potom jsou to společné podniky a plánované prodeje nemovitého majetku, opět bez souhlasu Prahy, na stanicích metra. Jsou extrémně nevýhodné pro DPP i zájmy Prahy.

Kdy by měly být známy výsledky zmiňovaných auditů?

Důvodem byla nesoučinnost DPP u auditů, které se týkají záležitostí Dozimetru a společnosti Xanthus. To už by mělo být zadáno, ale ještě teď DPP neposkytl všechny podklady, které jsou nutné pro auditora. Doufám, že se to vyvine ve větší tlak a bude možné tu zakázku vypsat ještě teď na přelomu listopadu a prosince, abychom audity měli v dohledné době. Otázka je, jaká bude lhůta, dokdy auditoři zpracují body týkající se Dozimetru. Pak je ještě naplánovaný hloubkový audit, jak to chtělo zastupitelstvo, za období 2014–2022. Tam to bude trvat delší dobu.

Hřib chce kvůli předraženým obrazovkám odchod šéfa DPP, ten to odmítá Domácí

Stěžejní je, aby součinnost poskytoval dopravní podnik. Myslím, že je skandální, že městská firma, kterou stoprocentně vlastníme, dostatečně nespolupracuje s legislativním odborem magistrátu.

Proč jsou audity tak důležité?

Aby se odhalilo, jestli došlo k majetkovému poškození dopravního podniku. Pak se také může rozklíčovat odpovědnost jednotlivých řídících článků, jestli za to může představenstvo, dozorčí rada, konkrétní osoby. Když se zjistí, jaká tam vznikla nebo mohla vzniknout škoda, pak ji může dopravní podnik i hlavní město Praha uplatňovat. Může to přispět k tomu, aby DPP či Praha mohly řádně plnit svoji roli poškozeného v trestním řízení, které běží, tedy v kauze Dozimetr. Abychom na tom základě mohli uplatnit škodu jak v občanskoprávním, tak trestním řízení.

Obrazovky na DPP