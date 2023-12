Schodek rozpočtu je už 269 miliard

Doplnil, že ministerstvo očekává, že letos bude celkový schodek veřejných financí vůči HDP 3,6 procenta, a příští rok se zlepší na 2,2 procenta. „Co je z pohledu ekonoma úplně zásadní, klíčové, je to, že dojde ke zlepšení takzvaného strukturálního salda. To znamená, že bez ohledu na ekonomický cyklus, jak se ekonomicky daří nebo nedaří, a to, jak má vláda nastavené příjmy a výdaje, tak se stav našich veřejných financí zlepšuje,“ zdůraznil Mora.

Dohromady za oba mimořádné příjmy to je zatím 43 miliard. „Ještě nám do konce roku něco připlyne. Já si myslím, že se bychom se mohli dostat někam k číslu kolem 60 miliard. Uvidíme, 100 miliard to nebude,“ podotkl Mora. Proti tomu na zmírnění dopadu vysokých cen energií, na což byly pro letošní rok plánované výdaje za sto miliard, by podle Stanjury mělo nakonec jít 110 až 120 miliard korun.