ČNB zlepšila odhad letošního schodku veřejných financí na 3,6 procenta HDP

Bude to druhý pokles v řadě po loňském propadu reálných mezd o 8,4 procenta. K reálnému růstu se mzdy vrátí příští rok, kdy by se měly zvýšit o čtyři procenta. V nominálním vyjádření porostou o 6,7 procenta.

„Nominální mzdový růst v letošním roce zůstává v prostředí stále vysoké meziroční inflace nadále svižný. Zvýšený, avšak postupně zmírňující růst mezd prognóza očekává i v následujících letech. To však nenaruší dosažení inflačního cíle, neboť souběžně dojde ke korekci aktuálně zvýšených ziskových marží podniků. Tak se postupně obnoví růst reálné kupní síly mezd, což podpoří spotřebu domácností,“ konstatovala ČNB v úvodní kapitole zprávy o měnové politice.

Nezaměstnanost podle prognózy mírně poroste, situace na trhu práce ale zůstává napjatá. Podíl nezaměstnaných podle metodiky Úřadu práce ČR by měl letos vzrůst na 3,6 procenta z loňských 3,4 procenta, uvádí ČNB. V příštím roce by se podíl nezaměstnaných měl zvýšit na 4,1 procenta, v roce 2025 by měl dosáhnout 4,2 procenta.