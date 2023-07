Ruská ropa může do Česka podle potřeby

Dodávky ropy z Ruska do českých rafinerií unijní sankce neohrozí. Nyní k nám proudí ze dvou směrů, a to ropovodem Družba z Ruska přes Ukrajinu a Slovensko a ropovodem IKL napojeným u německého Ingolstadtu na ropovod TAL z italského Terstu. Oba zdroje se na dodávkách do Česka podílí přibližně z poloviny, tedy asi čtyřmi mi­liony tun ročně.

Foto: David W Cerny, Reuters Centrální tankoviště Mero, které přepravuje ropu ropovodem Družba u Nelahozevsi.

Článek Česko má na dovoz ruské ropy výjimku, která měla podle připravovaných sankcí EU proti Rusku původně platit jen do roku 2024. Podle provozně-technického ředitele provozovatele ropovodů v Česku MERO Zdeňka Dundra ale nakonec bude moci Česko ruskou ropu dovážet až do doby, kdy najde jeho náhradu. Tu zajistí rozšíření kapacity ropovodu TAL v rámci projektu TAL-­PLUS, které by mělo být dokončeno počátkem roku 2025. „Výjimka bude platit, dokud nebude rozšířena kapacita ropovodu TAL,“ řekl Právu Dundr. Právu to v úterý potvrdil i mluvčí vlády Václav Smolka. „Máme zajištěny dodávky ropy do té doby, než bude plně rozšířen TAL,“ uvedl Smolka. Projekt, který má stát asi 1,6 miliardy korun a zaplatí jej MERO, umožní zvýšit přepravní kapacitu v současnosti kapacitně vytíženého TAL o čtyři miliony tun až na víc než 46 milionů tun ropy ročně. Ropovod Adria by zásobování Česka nemusel zvládnout, varuje Slovnaft Celé navýšení bude přednostně určeno pro Českou republiku. Ta tak bude moci dovozem přes TAL a IKL pokrýt veškerou svou spotřebu a zbaví se závislosti na ropě z Ruska. Kapacita IKL se zvyšovat nemusí, už teď je s 11 miliony tun ročně pro pokrytí potřeb Česka zcela dostatečná. Poteče rychleji Práce na rozšíření kapacity TAL zahájilo stoprocentně státem vlastněné MERO v těchto dnech. Firma dokončila výběr dodavatelů pump a čerpadel a zahájila projekční přípravu úprav potrubí a stavebních činností. „V současné chvíli jsme dokončili výběr technologických komponentů, které budeme do jednotlivých částí ropovodu instalovat. Jde o nejmodernější pumpy a čerpadla, jejichž výkony jsou srovnatelné s elektrickými lokomotivami. Dokončujeme výběr dodavatele na průtokoměry a spustili jsme projekční přípravu kompletních potrubních úprav a stavebních činností,“ uvedl Dundr. Rozšíření kapacity proběhne zrychlením proudění ropy v ropovodu. Ten má průměr 70 centimetrů a nelze jej vyměnit. Po celé trase z Itálie přes Rakousko do Německa tak budou instalována nová čerpadla. Ta umožní urychlit proudění ze stávajících 6400 na 7500 kubíků za hodinu. Konec závislosti na ruské ropě. Dodávky z Itálie budou Česku stačit, Mero dohodlo rozšíření ropovodu TAL Přímo do Kralup a Litvínova Další práce proběhnou přímo v Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. „Musíme připravit naši infrastrukturu na daleko masivnější průtoky nových dávek ropy, posuzujeme skladovací kapacity a také dojde k novým postupům v rámci míchání ropy a jejího transferu do rafinérií,“ doplnil Dundr. Firma chce dopravovat ropu z IKL přímo do rafinérií v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, případně ještě pro nové dodávky postavit skladovací kapacitu. Nyní je v tankovišti sedmnáct obřích nádrží s objemem 50 tisíc, 100 tisíc a 125 tisíc kubíků s celkovou kapacitou téměř 1,7 milionu kubíků ropy. „Pokud budou nové nádrže opravdu potřeba, tak výstavba nádrže trvá dva a půl roku a nejméně tři čtvrtě roku je třeba na přípravu. Bavíme se tak o horizontu let 2026 nebo 2027. Ale není to nezbytné pro to, abychom byli schopni zásobovat Českou republiku už od roku 2025,“ vysvětlil. Cesta k rozšíření TAL nebyla podle Dundra, který za MERO jako pětiprocentního podílníka na ropovodu vedl s dalšími osmi podílníky jednání, úplně jednoduchá. Česká strana o něm začala jednat už krátce po loňském napadení Ukrajiny Ruskem. Projekt byl nejvyšším orgánem konsorcia TAL schválen koncem listopadu 2022 a smlouva mezi MERO a TAL byla podepsána letos v květnu. Rusko začalo pumpovat ropu z Kazachstánu přes Polsko do Německa