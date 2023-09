Na pumpách bude zdražovat nafta, ropa je nejdražší za 10 měsíců

Cenu tlačí nahoru situace jak na nabídkové, tak i poptávkové straně. Výraznější nárůst započal minulý týden, kdy Rusko a Saúdská Arábie společně oznámily, že prodlouží dobrovolné snížení dodávek suroviny na trh celkem o 1,3 milionu barelů denně, a to až do konce letošního roku. V reakci na toto rozhodnutí těchto ropných gigantů cena jednoho barelu brentu překročila 90dolarovou hranici.

Olej do ohně tento týden přilila také Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), jež ve své pravidelné měsíční zprávě uvedla, že počítá s tím, že světová poptávka po ropě se v příštím roce významně zvýší, a to až o 2,25 milionu barelů denně.

„Momentálně je však trh v panickém módu a má tendenci zveličovat přicházející zprávy. Cena ropy tak může dále růst, a to až k trojciferným úrovním. Zároveň si ale nemyslím, že by tam vydržela,“ dodal Tyleček.

I proto Tyleček očekává, že v nadcházejících týdnech bude na pumpách zdražovat především diesel, který by podle něj mohl do dvou týdnů atakovat hranici 40 Kč/l. „Tržní fundamenty tak ukazují na to, že by se ceny benzinu a nafty měly opět vyrovnat, a to přesto, že je jeden litr nafty zatížen takřka o tři koruny nižší spotřební daní,“ dodal.