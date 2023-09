Do Česka teče stále víc ropy z Ruska

Ruská ropa do Česka proudí ze dvou směrů, a to ropovodem Družba z Ruska přes Ukrajinu a Slovensko a ropovodem IKL napojeným u německého Ingolstadtu na ropovod TAL z italského Terstu.

Výjimka ze sankcí měla původně platit do konce roku 2024. Provozně-technický ředitel Mera Zdeňek Dundr ale Právu nedávno řekl, že nakonec Česko bude moci ruskou ropu dovážet až do doby, než najde její náhradu. Tu zajistí rozšíření kapacity ropovodu TAL v rámci projektu TAL-­PLUS, které by mělo být dokončeno počátkem roku 2025.