Řecko přestává být enfant terrible Evropy. Akcie země za rok zpevnily o 40 procent

Obchodníci se obávali, že ve volbách uspějí opoziční levicové strany a že by mohla vzniknout koalice tří až čtyř politických stran, která by mohla způsobit nestabilitu, řekl hlavní ekonom společnosti Mazars Wealth Management George Lagarias. Přesto se hlavní index řeckých akcií teď nachází blízko nejvyšších hodnot za deset let, což ale vypovídá spíše o reformách a dlouhodobém vývoji řecké ekonomiky, dodává Lagarias.