Rada seniorů varuje před riziky nižší valorizace

„U předčasných důchodů rozumím tomu, že se dočasně nebude valorizovat procentní výměra, protože jde o to, udržet lidi co nejdéle na trhu práce. To ovšem může fungovat za stavu, kdy je trh práce nenasycený, je dostatek pracovních příležitostí a není problém pro lidi, kteří pracovat chtějí, najít nějaké zaměstnání. Otázka je, co se bude dít ve chvíli, až se to změní, protože ekonomická krize dříve nebo později přijde,“ sdělila Právu předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová.