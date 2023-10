Prouza: Lidé kvůli krizi nákupy více plánují

Dopady snížení DPH do konečných cen jsme si vyzkoušeli za covidu. Když vláda nařídila povinné nošení respirátorů, tak také tehdy snížila DPH na respirátory na nulu – a všechny velké obchody to v plné výši promítly do cen. Podobně to bude v lednu se snížením DPH na potraviny.