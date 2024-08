Prodeje „krumpáčů“ dál rostou, avšak pomaleji. Akcie Nvidie proto oslabují

A výsledky za druhé letošní čtvrtletí opět nezklamaly. Tržby meziročně vzrostly o 122 procent na rekordních 30 miliard dolarů (678,4 miliardy Kč), výrazně stoupl i čistý zisk, a to o 168 procent na 16,6 miliardy dolarů (373,7 miliardy Kč). Čísla překonala odhady analytiků z Wall Street, a tak Nvidia doručila to, co slíbila.