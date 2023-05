Příznivá data o inflaci ve Francii. V květnu klesla na šest procent a je nejníže za rok

Za nižší inflací jsou zejména energie a potraviny, u nichž cenový růst výrazně zpomalil. V meziměsíčním pohledu spotřebitelské ceny dokonce o 0,1 procenta klesly, zatímco analytici očekávali růst, a to o 0,3 procenta. V dubnu růst cen za měsíc dosáhl 0,7 procenta.

Výraznější pokles inflace dává za pravdu těm hlasům v Evropské centrální bance (ECB), které tvrdí, že cyklus zvyšování úrokových sazeb může brzy skončit. ECB zvyšováním úroků bojuje právě proti vysoké inflaci, její inflační cíl je na dvou procentech, kam chce míru inflace v eurozóně vrátit co nejrychleji. V dubnu byla míra inflace v eurozóně na sedmi procentech. Základní úroková sazba v eurozóně je teď na 3,75 procenta.

Pokud by se brala v úvahu národní metodika, pak míra inflace ve Francii v květnu klesla ještě více, a to na 5,1 z dubnové hodnoty 5,9 procenta. Meziměsíčně se pak spotřebitelské ceny podle francouzské metodiky výpočtu o 0,1 procenta snížily, zatímco v dubnu o 0,6 procenta vzrostly. Analytici růst předpovídali i na květen, a to o 0,3 procenta.