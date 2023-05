Inflace v Británii v dubnu zpomalila na 8,7 procenta

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Británii se v dubnu snížilo na 8,7 procenta z 10,1 procenta v březnu, hlavně díky cenám energií. Vyplývá to z údajů, které ve středu zveřejnil britský statistický úřad. Inflace tak byla vyšší, než čekali analytici, vzdaluje se však od maxima za 41 let, které loni v říjnu činilo 11,1 procenta. Poprvé od loňského srpna je zároveň pod deseti procenty. Jádrová inflace však byla nejvyšší za 31 let.

Foto: Henry Nicholls, Reuters Supermarket Sainsbury's v Londýně