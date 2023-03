Pravidla pro stavby hal a solárních parků se zpřísní

„Zakážeme umisťování plošné fotovoltaiky na nejhodnotnější zemědělskou půdu (první a druhé třídy ochrany – pozn. red.),“ řekl Právu ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Dodal, že velké fotovoltaické elektrárny, které na této půdě mají povolený dočasný zábor, by po jeho vypršení měly skončit.

Na půdě I. a II. třídy ochrany by podle Hladíka do budoucna už nemělo být možné stavět ani logistická a nákupní centra nad jeden hektar. „Hektar je tam uveden kvůli tomu, že do hektaru dělají vynětí ze zemědělského půdního fondu obce s rozšířenou působností, nad něj kraj,“ dodal Hladík.