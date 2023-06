Česká pošta letos počítá se ztrátou 1,5 miliardy, odhad o dvě miliardy zlepšila

Riziko insolvence, které podniku již letos hrozilo, se podle Štěpána výrazně snížilo. V roce 2026 by měla být pošta po chystané transformaci v provozním zisku.

Štěpán dále prozradil, že nová komerční státem vlastněná akciová společnost Balíkovna se vyčlení z České pošty k 1. lednu 2025. Balíkovna by měla ve vládou schváleném transformačním plánu od pošty převzít logistické a balíkové služby. Později by do Balíkovny mohl vstoupit strategický partner.