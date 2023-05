Vyšší rodičovská? Až pro děti narozené v roce 2024

Předseda pirátského klubu poslanců Jakub Michálek pro Právo dodal, že navýšení by se mělo týkat až rodičů dětí narozených příští rok. „Aby nedocházelo k účelovému jednání ve snaze získat vyšší dávky,“ napsal Právu.

Jurečka v pátek serveru iDnes.cz sdělil, že vyšší rodičovská v částce 350 tisíc korun by měla platit od ledna 2024. Vláda věc řeší podle Výborného schválně mimo konsolidační balíček. „Během 14 dnů o tom pan ministr společně s koaličními partnery povede diskusi v Poslanecké sněmovně. Směřujeme k navýšení o 50 tisíc korun,“ řekl Právu Výborný.

Motivovat ke zkrácení

Součástí návrhu bude podle něj zároveň i výpočet, kde na zvýšení stát vezme prostředky. „Pokud bychom rodičák navýšili, tak jsou to výdaje navíc. Musí být jasně řečeno, kde se prostředky vezmou, kde se ušetří. Nechceme jít cestou, že by se zvyšoval deficit státního rozpočtu,“ zdůraznil Výborný.

Národní ekonomická rada vlády (NERV) a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se opakovaně vyjádřili, aby se doba čerpání rodičovské zkrátila z maximální lhůty čtyř let na tři. S tím však lidovci nesouhlasí. „Nechceme zkracovat dobu čerpání. Chceme ponechat lidem svobodu se rozhodnout,“ řekl Právu Výborný s tím, že KDU-ČSL není strana, která by takový návrh do Sněmovny přinesla.

Rodiče chtějí však ke zkrácení doby čerpání pozitivně motivovat. „Pracujeme ještě na bonusovém mechanismu pro maminky, které by šly na trh práce dřív,“ řekl Právu.

Návrh vítá i Michálek. „Je správné podpořit rodiny s dětmi, protože to je naše budoucnost, a to, v jakém prostředí děti vyrůstají v útlém věku, má největší vliv na jejich život,“ řekl Právu.

Připomněl, že rodičovský příspěvek se od ledna 2020 nezvyšoval. „Piráti navrhovali nyní navýšit rodičovskou na 350 až 370 tisíc korun. Je dohoda, že pan ministr Jurečka bude jednat s koaličními stranami o výši rodičovského příspěvku a během několika týdnů připraví finální návrh,“ řekl Právu. „Přitom by měl návrh zohlednit to, aby byli rodiče motivováni chodit dříve pracovat,“ dodal Michálek.

Stanjura se ke zvyšování rodičovské staví chladně. „Já to vidím problematicky, ale já jsem otevřen jednání. Já jsem také říkal, že by bylo rozumné podívat se na dobu, po kterou se čerpá rodičovská dovolená,“ řekl v neděli v televizi Prima. Vláda by se měla podle něj podívat na celý systém podpory rodin. „Na takovou debatu jsem připraven,“ dodal.

K debatě se chystá i STAN. „Musí se to propsat i do návrhu rozpočtu na další rok. Zatím říkáme o. k., pojďme se bavit o parametrech. Musíme si to vyříkat,“ řekl Právu místopředseda STAN a poslanec Lukáš Vlček.

Pro TOP 09 je podle předsedkyně a šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové zásadní, aby zvýšení rodičovské nebylo na dluh. „Proto jsme navrhli schůdné řešení – zvýšení o 50 tisíc za souběžného zkrácení celkové doby pobírání do maximálně tří let věku dítěte. Tím by došlo k vyššímu zapojení rodičů na pracovním trhu, tedy výběru daní a odvodů, a z toho by se pokrylo nejen zvýšení příspěvku, ale i zajištění kapacit školek a dětských skupin,“ napsala Právu. „Placená rodičovská do čtyř let věku dítěte je nezvyklá nejen v evropském, ale i světovém srovnání,“ dodala.

Nyní mají rodiče možnost čerpat rodičovskou dovolenou jeden rok až čtyři roky. Nejběžnější jsou tři roky. Částka, kterou mohou rodiče čerpat, je vždy stejná, dohromady činí 300 tisíc korun.